عمدة موسكو: الانتصار على كورونا المستجد بات وشيكا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الانتصار على وباء فيروس كورونا المستجد بات وشيكًا.
وقال سوبيانين، عبر مدونته الشخصية، اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي": "ستعود بعض الأمور مهمة من جديد بالنسبة للمرضى، ومن بينها إمكانية إجراء الفحوص الطبية بالقرب من المنزل، وإمكانية زيارةعيادة الطبيب بكل هدوء وراحة".
وأضاف: "أن الوباء لم يتمكن من إعاقة تنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتحديث المتكامل لعيادات ومستشفيات موسكو، الذي تم اعتماده العام الماضي"، مشيرا إلى تنفيذ هذا البرنامج في 135 مبنى طبيًا قديمًا وإنجاز أعمالالترميم في 11 منها تقريبًا.
يُذكر أن سلطات العاصمة فرضت تدابير وقائية متعددة بهدف منع انتشار وباء كورونا، من بينها الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية والقفازات في الأماكن المغلقة والعامة ووسائل النقل العام.
كما تم تحويل بعض الموظفين وطلاب المدارس الثانوية إلى العمل والدراسة عن بعد، وإلغاء بعض الفعاليات الجماهيرية، وطُلب من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة البقاء في المنزل قدر الإمكان.
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