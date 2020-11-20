أوكرانيا تسجل 14575 إصابة جديدة و229 وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 598 ألفا

و85 حالة.



وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل

549 طفلا و613 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 229 حالة وفاة فيما تماثل 7845 شخصا للشفاء وانتقل 1728 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة خميلنيتسكي تليها سومي.