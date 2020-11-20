أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 598 ألفاو85 حالة.
549 طفلا و613 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل
وأضاف أنه تم تسجيل 229 حالة وفاة فيما تماثل 7845 شخصا للشفاء وانتقل 1728 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة خميلنيتسكي تليها سومي.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تسجل 14575 إصابة جديدة و229 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.