وول ستريت: أفغانستان تستعد للأسوأ مع تسارع وتيرة انسحاب القوات الأمريكية

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء حول الأوضاع في أفغانستان، حتى قبل أن يدخل قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية حيز التنفيذ، في ضوء بروز إشارات واضحة على أن حكومة كابول تفقد السيطرة وسط موجة العنف.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أنه عندما يخيم الظلام في أفغانستان، تخلو شوارع أطراف العاصمة وتستعد قوات الأمن لموجةمتصاعدة من الكر والفر، ويضع مسلحو طالبان رسائل على واجهات المتاجر، محذرين من أن الحركة ستعتقل أو تعدم اللصوص والمجرمين.
وقال عزيزي وهو مقاتل شاب من طالبان سافر خارج العاصمة: "عندما تغادر القوات الأمريكية أفغانستان، سوف تطبق طالبان قانونها بشأن الحكومة الأفغانية، إما بالحوار أو بالقوة.. سوف نطبق نفس النظام في العاصمة كابولكما نفعل في بقية الأقاليم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأفغان لطالما تحيروا بشأن ما قد يحدث بعد انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى الأبد، وها هم سيكتشفون ذلك قريبا.
وكان "البنتاجون" قد أعلن خطة خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى حوالي 2500 قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وأصدر ترامب هذا القرار بعد أيام من إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان بلغ ذروته ووصل الى 100 ألف جندي قبل عشر سنوات وانخفض إلى حوالي 12 ألفا حتى فبراير الماضي.
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