روسيا تُسجل 24 ألفا و318 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 24 ألف و318 إصابة جديدة بـفيروس كورونا التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و39 ألفا و926 إصابة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة

أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2039926.

وذكر البيان «غادر 24 ألفا و758 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1551414 شخصا».

وأضاف المقر أنه تم تسجيل 461 حالة وفاة بـفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 35 ألفا و311 حالة وفاة.