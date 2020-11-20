صربيا: وفاة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بكورونا

أعلنت صربيا، عن وفاة بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية إيرينج، اليوم الجمعة، إثر إصابته

بفيروس كورونا ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتم تشخيص إيرينج، 90 عاما، بفيروس كورونا في 4 نوفمبر، وكان في مستشفى عسكري في العاصمة بلغراد منذ ذلك الحين.