صربيا: وفاة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بكورونا

أعلنت صربيا، عن وفاة بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية إيرينج، اليوم الجمعة، إثر إصابتهبفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتم تشخيص إيرينج، 90 عاما، بفيروس كورونا في 4 نوفمبر، وكان في مستشفى عسكري في العاصمة بلغراد منذ ذلك الحين.
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