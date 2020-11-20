البوليساريو تؤكد تبنيها للهجمات على الجدار المغربي

أكدت وزارة دفاع "البوليساريو"، تبنيها للهجمات التي شنت أمس على الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء على طول 2700 كيلومتر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتحدثت في بيان عن "عمليات قصف" استهدفت قطاعات الفرسية وأمغالا وحوزة وأم دريكة في الوسط، مؤكدة أن هذه الهجمات "سببت أضرارامادية كبيرة" للمغرب بدون أن تذكر أي تفاصيل.
وكان المغرب قام بأشغال لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة في أقصى جنوب الصحراء على الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.
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