بوتين: جرائم النازية لا تسقط بالتقادم وقرارات المحكمة لا تزال سارية المفعول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جرائم النازية لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن قرارات محكمة نورمبرج لا تزال سارية المفعول.

وقال الرئيس الروسي، خلال كلمة له أمام المشاركين في منتدى "دروس نورمبرج" عبر الفيديو، اليوم الجمعة: "إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فلقد تم تقييمها من قبل

محكمة نورمبرج، وعُرفت كجريمة ضد الإنسانية واعتبرتها المحكمة من قبيل الإبادة الجماعية وشكلت الأساس لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية في عام 1948".

وأضاف بوتين: "من واجب المجتمع العالمي بأسره أن يتوخى الحذر إزاء قرارات محكمة الشعوب، لأننا

نتحدث عن المبادئ التي تكمن وراء قيم النظام العالمي لما بعد الحرب وقواعد القانون الدولي".

وتابع: "تظل مبادئ وقيم النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا الحاضر أساسا صلبا وموثوقا للحوار والتعاون البناءين، ونسيانها ومحاولات تقويضها تشكل ضربة لضمان الأمن في جميع أنحاء المعمورة"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تثير روسيا هذه الأسئلة بإصرار في جميع منصات التفاوض الدولية.