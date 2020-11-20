ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في سويسرا إلى 285 ألفاً و655 حالة



سيف اليزيد - وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 285 ألفاً و655 حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3879 حالة وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 180 ألفاً و 700 من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل حوالي 38 أسبوعاً.

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