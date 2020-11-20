هولندا:إصابات كورونا تصل إلى 474 ألفاً و641



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 474 ألفاً و641 حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس قد وصل إلى 8846، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6566 من المصابين.

ومر نحو 38 أسبوعاً منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.

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