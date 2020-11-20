أوكرانيا تسجل 14575 إصابة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 14575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي تجاوز العدد الذي سجلته في اليوم السابق وبلغ 13357.

وأضاف أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 598085 إصابة وبلغ عدد الوفيات 10598 حالة.

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