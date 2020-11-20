“الربيعة” على هامش قمة العشرين: السعودية دعمت ماليا أبحاث تطوير لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن: “المملكة قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا”، وهناك أمل “في بدء عمليات توزيع لقاح كورونا قبل أعياد الميلاد”.

وقال الربيع في تصريحات له اليوم الجمعة، إن ” النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير”. وأضاف أن المملكة “ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، قائلا: “السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا”.

واشار الى أن “العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية”. وقال: “ننسق كافة أعمال الإغاثة السعودية من خلال الأمم المتحدة”.

وفيما لفت المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الى أن “ميليشيات الحوثي نهبت مساعدات إغاثة وباعتها في السوق السوداء”، قال “لم نتوقف عن مساعدة المحتاجين في مناطق سيطرة هذه الميليشيات”.