كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، مقابل عشر في اليوم السابق. في حين لا يزال 373 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بكورونا. وقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.