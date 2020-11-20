اختفى عن الأنظار، الأحد الماضي، طفل يدعى يوسف، لا يتجاوز عمره 13 سنة، في مدينة أصيلة.
وقال والده لـ”اليوم24″ إن طفله اختفى عن الأنظار، منذ الأحد الماضي، بطريقة غامضة بشاطئ أصيلة.
وأوضح المتحدث نفسه أنه بحث عن طفله في جميع الأماكن، وإلى حدود الآن، لم يتم العثور عليه، مرجحا فرضية اختطافه.
وأكد المتحدث نفسه أن والدة يوسف تعيش في وضعية نفسية صعبة، مطالبا السلطات بتكثيف البحث عن فلذة كبده.
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كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء طفل ذي 13سنة في أصيلة.. والده: نشفت دموعي وأرجح اختطافه-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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