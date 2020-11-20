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أحبطت عناصر الأمن الوطني، ومصالح الجمارك في ميناء الدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، محاولة لتهريب شحنة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي طنين و360 كيلوغراما من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن حاويات معدنية، كانت معدة للتصدير.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن عملية مراقبة خمس حاويات، كانت موجهة إلى التصدير على متن رحلة بحرية تجارية صوب إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، أسفرت عن ضبط شحنة المخدرات مخبأة داخل تجاويف معدة في مادة الرخام.
وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك، فيما فتحت فرقة الشرطة القضائية بالميناء بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين، ورصد الامتدادات المحتملة وطنيا، ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وخلص البلاغ نفسه إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة، والمتواصلة، التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات، والمؤثرات العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات في ميناء الدارالبيضاء.. كانت في حاويات موجهة إلى التصدير – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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