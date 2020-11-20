طقس الجمعة.. طقس مستقر مع حرارة مرتفعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية خلال الليل والصباح، فوق المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الوسطى.

وسيظل الطقس مستقرا مع بعض السحب العليا أو نسبيا صحوا فوق كافة أرجاء المملكة، فيما ينتظر أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة بسبيا بالجنوب، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح شرقية وقوية نوعا ما، بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب ومنطقة سوس، وستكون في حدود 10 إلى 16 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و22 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، وما بين 23 و 29 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والسايس ومنطقة سوس واللوكوس، والغرب وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 29 و34 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج زوالا شمال المهدية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.