“الصحة”: المضادات الحيوية ليست علاجًا للإنفلونزا

حذرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة (عش بصحة)، من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا.
وأشارت خلال مقطع مصور إلى أن المضادات الحيوية تقاوم العدوى البكتيرية، لكنها لا تستطيع مقاومة الفيروسات، ولذلك فهي لا تستطيع مواجهة الإنفلونزا.
وشددت المنصة على أن تناول المضادات الحيوية دون حاجة، قد يؤدي إلى مضاعفات وبكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي نفسه.
في السياق نفسه، أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن المضادات الحيوية يمكن أن تعالج عدوى المثانة والتهاب الحلق، وبعض أنواع العدوى الجلدية.
وتابعت أنه في حال نسيان الجرعة المقررة من المضاد الحيوي، يمكن أخذها وقت التذكر شريطة ألا يكون وقت الجرعة التالية قريبًا، فإن كان وقت الجرعة قريبًا يمكن تخطي الجرعة الفائتة.
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