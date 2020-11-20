“الصحة”: المضادات الحيوية ليست علاجًا للإنفلونزا

حذرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة (عش بصحة)، من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا.

وأشارت خلال مقطع مصور إلى أن المضادات الحيوية تقاوم العدوى البكتيرية، لكنها لا تستطيع مقاومة الفيروسات، ولذلك فهي لا تستطيع مواجهة الإنفلونزا.

وشددت المنصة على أن تناول المضادات الحيوية دون حاجة، قد يؤدي إلى مضاعفات وبكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي نفسه.