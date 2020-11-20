شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أذربيجان تستعيد إقليم أغدام من أرمينيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:36 مساءً, 20 نوفمبر 2020 م استعادت أذربيجان اليوم السيطرة على منطقة أغدام من أرمينيا بالقرب من ناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بين الدولتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أنه بموجب الإعلان الثلاثي (وقف الأعمال العدائية) الموقع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة أرمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام في 20 نوفمبر”.

من جهة أخرى، يجري نشر نحو 2000 جندي روسي لحفظ السلام من أجل ضمان احترام المتحاربين لوقف إطلاق النار.

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