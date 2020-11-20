شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا.. إصابات كورونا تصل إلى 54ر1 مليون والوفيات 42 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أسبانيا إلى 54ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 42 ألفا و291 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم الجمعة.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا قبل نحو 41 أسبوعا.