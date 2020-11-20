استقالة وزير دفاع أرمينيا من منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزير الدفاع في أرمينيا ديفيد تونويان استقالته من منصبه بعد أكثر من عامين على توليه.

وقالت صحيفة آرافوت المحلية في أرمينيا، الجمعة، إن الوزير تونويان قدم استقالته من منصبه الذي يشغله منذ مايو/أيار 2018.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان لضغوط من أجل الاستقالة.

ويطالب آلاف المحتجين باشينيان بترك المنصب في أعقاب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في إقليم ناغورني قره باغ.

ووقعت باكو ويريفان اتفاق سلام بوساطة موسكو أنهى ستة أسابيع من القتال على ناغورني قره باغ خلفت آلاف القتلى وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.

وبموجب الاتفاق الذي احتفلت به أذربيجان وأثار الغضب في أرمينيا، وافقت يريفان على التنازل عن مساحات شاسعة من المنطقة المتنازع عليها لصالح باكو.

واليوم، أعلن الجيش الأذربيجاني دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لناغورني قره باغ، بعد أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمينية التي ينص اتفاق وقف الأعمال القتالية عليها.

وقال وزير الدفاع الأذربيجاني إن "وحدات الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم أغدام"، في إشارة إلى هذه المنطقة التي كان يسيطر عليها الأرمن منذ حوالي 30 عاما.

واندلعت الاشتباكات بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت على الرغم من جهود فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار الذي انهار عدة مرات مع اتهام كل طرف للآخر بارتكاب انتهاكات.