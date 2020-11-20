قرقاش: رئاسة السعودية لقمة العشرين تؤكد دورها المركزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين تؤكد دور الرياض المركزي.
وأضاف قرقاش قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن "السعودية طالما ارتبط اسمها بالاستقرار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية".
وأعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن تمنياته المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية.
وتنطلق قمة مجموعة العشرين الافتراضية يوم غد السبت، وتنعقد على مدار يومين، ويتصدر ملفاتها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
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