اعتقال مغن أوغندي ينشد أصوات الناخبين لـ"الرئاسة" يثير موجة عنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أوغندا أعمال عنف واحتجاجات عقب اعتقال المغني الشعبي بوبي واين المرشح لانتخابات الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2021.

واعتقل روبرت كياغولاني وهو اسمه الحقيقي الأربعاء الماضي في جينجا شرق البلاد حيث كان يقوم بحملته الانتخابية، لانتهاكه تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال تجمعاته، حسب الشرطة.





والحملة الانتخابية في أوغندا في أوجها قبل الاقتراع الرئاسي الذي سيكون فيه النائب المعارض ونجم الغناء البالغ من العمر 38 عاما المنافس الرئيسي ليويري موسيفيني (76 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 1986.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 16 شخصا حصيلة يومين من الصدامات طبقا لقائد شرطة كمبالا موزيس كافيرو.

وقال قائد الشرطة، لوكالة فرانس برس، إن الحصيلة أصبحت الآن 16 قتيلا و45 جريحا أصابات بعضهم خطيرة.

وأوضح كافيرو أن نحو 350 شخصا اعتقلوا بسبب أعمال عنف مثل نهب وتدمير ممتلكات وتعطيل حركة المرور وسرقات وسطو مسلح خلال أعمال الشغب.

وأكد كافيرو أن الشرطة أطلقت "الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع" لتفريق "مثيري شغب كانوا يشعلون النيران في الشوارع ويسلبون مارة ويهاجمون محلات تجارية".





وأشار مراسل الوكالة إلى أن دوي الانفجارات تتواصل في كمبالا، موضحا أنه شاهد أشخاصا يقومون بنهب ممتلكات سائقي سيارات في مناطق من العاصمة قبل أن تتدخل الشرطة بإطلاق النار.

وقال سكان في كمبالا للوكالة إن هواتفهم المحمولة وأموالهم وحقائبهم سُرقت بعد أن أوقفهم ملثمون طالبوا بالمال عند حواجز الطرق، بدعوى دفع أتعاب محامين لبوبي واين.