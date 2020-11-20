شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات إف 35 للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020 أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سلطات بلاده قررت تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة، مشيرا الى أن السلطات وافقت على بيع الإمارات طائرات "إف 35" الحربية.

وفي بيان له ، أوضح بومبيو أن وزارة الخارجية تعتزم التصريح بشراء دولة الإمارات معدات دفاع متقدمة بقيمة 23.37 مليار دولار. ولفت إلى أن الموافقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35" لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو- 9 بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

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