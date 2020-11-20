اليونان: سنأخذ حقنا من تركيا أمام محكمة العدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 نوفمبر 2020

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، عن التزامه بإجراء حوار مخلص وحسن نية مع تركيا في سياق المعاملة بالمثل، لكنه وجه تحذيرا شديدا إلى أنقرة.



وتحدث رئيس الوزراء اليوناني في الدورة السنوية 66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، التي تعقد عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليونانية «إيه إن إيه- إم بي إيه».

وأوضح ميتسوتاكيس أنه كان ينتظر بعض الوقت لكي تظهر تركيا روح المعاملة بالمثل، محذرا من أنه إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فسيكون من المحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله.

وأشار إلى أن اليونان كانت في مواجهة تحديات أمنية محددة وإجراءات أحادية الجانب من جانب تركيا، والتي قوضت وحدة «الناتو» طوال عام 2020، بما في ذلك مواجهة في البحر الأبيض المتوسط لمدة 35 يوما.

وختم قائلا: «كما قلت مرات عديدة هذا العام، يتعين على اليونان وتركيا إجراء محادثات، وإذا لم نتفق، فعلينا تسوية نزاعاتنا من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والسماح بسيادة القانون».