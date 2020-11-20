انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شمالي المغرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طنجة

عثر على جثة القنصل الفرنسي العام في المغرب دونيس فرانسوا، أمس الخميس ،مشنوقا داخل غرفته، وبحسب وسائل إعلامية فقد شهدت المملكة استنفارا أمنيا كبيراً بعد الحادثة التي وقعت بمدينة طنجة المغربية شمالي البلاد.

وبحسب المعلومات فإن القنصل الفرنسي البالغ من العمر 55 سنة أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته. واوضحت مصادر اعلامية أن فرنسوا كان قد تقدم بطلب إعفائه من مهامه بسبب مشاكل شخصية، بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

وفتحت المصالح الفرنسية، تحقيقا عاجلا لمعرفة دوافع إقدام القنصل الفرنسي على الانتحار، وسط استنفار كبير من طرف السلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة.

وكان دونيس فرنسوا قد عين منتصف شهر سبتمبر الماضي، على رأس قنصلية فرنسا بطنجة، خلفا للقنصل تيري فالات.