شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أوراق مطلوبة للقيد بالنقض بنقابة المحامين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت النقابة العامة للمحامين، عددًا من الأوراق المطلوبة للقيد بجداول النقابة أول مرة، وكذلك بجدول القيد الابتدائى والاستئناف والنقض، ونرصد الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض فى النقاط التالية: 1- صورة البطاقة الشخصية 2- صورة البطاقة الضريبية 3- صورة الكارنيه 4- برينت تأمينات 5- عدد عشر مذكرات أوصحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية 6- شهادة تحركات 7- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية وكانت النقابة العامة للمحامين،قد حددت عددا من الأوراق المطلوبة للقيد بجداول النقابة أول مرة و هى كالاتى: 1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر. 2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة. 3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات 4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل. 5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة). 6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة. 7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية. 8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح. 9 ـ 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي. 10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات. 11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد). 12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

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