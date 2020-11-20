إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بناحية الإصلاح دائرة المركز. تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "إبراهيم. ع" 52 عامًا طبيب ويقيم بندر البلينا دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة آلية "توكتوك" قيادة "محمد.ج" 25 عامًا سائق توكتوك ويقيم بناحية السمطا دائرة المركز. نتج عن الحادث إصابة قائدي المركبتين، "كريم.أ" 29 عامًا عامل، "إيهاب.س" 31 عامًا عامل "من مستقلي التوك توك" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد. جرى نقل المصابين لمستشفيي البلينا المركزي وسوهاج الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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