الأزهر يقرر إخضاع جهات الفتوى التابعة له لإشراف هيئة كبار العلماء - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الأزهر الشريف، إخضاع جميع جهات الفتوى التابعة له "مركز الأزهر للفتوى- اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات"، لإشراف هيئة كبار العلماء.
ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن يتولى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، الإشراف العام على الفتوى.
وقرر الأزهر الشريف، تشكيل هيئة استشارية لوضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها، وتضم في عضويتها كلًا من:
1ـ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.
2 ـ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر.
3 ـ الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر.
4 ـ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق.
5 ـ الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
6 ـ الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.
7 ـ الدكتور حمدي صبح عضو هيئة كبار العلماء.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الهيئة ستعمل على ضبط الفتوى الصادرة من الجهات التابعة للأزهر وهي: "مركز الأزهر للفتوى، لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات"، لخروج الفتوى وفق المنهج الوسطي الأزهري الصادر عن الأزهر، وألا يوجد نوع من التعدد للفتوى أو التعارض أو التكرار.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهيئة ستعقد الاجتماع الأول لها منتصف الأسبوع المقبل؛ لوضع آلية العمل الخاص بها، وتحديد مهامها وكيفية التعامل مع الفتوى التي تصدر من جهات الفتوى بالأزهر الشريف.
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