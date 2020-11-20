السجن 13 عامًا لموظف روسي حاول بيع معلومات عسكرية لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أدانت محكمة في مدينة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا موظفا كان يعمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في المدينة بتهمة الخيانة العظمى، وحكمت عليه بالسجن 13 عاما مع الأعمال الشاقة بعد اعتقاله بتهمة محاولة نقل معلومات إلى جهات خارجية.

وذكرت الاستخبارات الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن الموظف الذي يدعى يوري يشينكو عمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في منطقة سيفيرومورسك، التي كانت تقوم بصناعة الأساطيل والسفن للبحرية الروسية، وبعد رصد ومتابعة دقيقة تبين أنه حاول بيع معلومات عسكرية لدول أجنبية.

وأضاف البيان :" لقد حاول يشينكو في عام 2019 التواصل مع المخابرات المركزية الأمريكية لبيعهم معلومات ومستندات سرية قام بنسخها خلال عامي 2015 و2017".

وتابع : "بعد متابعة حثيثة وخلال محاولته تسليم المعلومات السرية إلى المخابرات الأمريكية ، نجح الجهاز الروسي باعتقاله في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا".