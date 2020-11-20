كشفته كاميرات المراقبة.. حل لغز "حريق نقطة إسعاف اللقيطة" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا لغز تعرض وحدة الكيلو 45 على طريق "قنا – القصير" بوادي اللقيطة، بقرية اللقيطة، إلى حريق أسفر عن تفحم سيارتي إسعاف، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، أول أمس، إخطارًا، من وحدة مباحث قفط، يفيد بتفحم سيارتين إسعاف نتيجة حريق ضخم، نشب في نقطة إسعاف.

كشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة في المحال والمناطق المحيطة، تبين اتهام "أحمد.ط" 35 عامًا، سائق، بالوقوف وراء الحادث.

بالبحث والتحري تبين أن المتهم سائق مفصول من هيئة الإسعاف بسبب عدم الانضباط السلوكي والتغيب عن العمل لفترة طويلة، دون سبب قانوني.

كما تُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.