صور.. غلق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الحي، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.
وأشار فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، إلى أنه يجرى المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك من خلال حملات يومية، وأسفرت أخر الحملات عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية، بمشاركة الإدارة الهندسية، وإدارة رخص المحلات، والعلاقات العامة.
وأكد رئيس الحي على استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب من انتشار فيروس كورونا.
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