بسبب الأمطار.. هبوط أرضي في حي الجمرك بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وقع هبوطا أرضيا مفاجئا، صباح اليوم الجمعة، بشارع الجنينة بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع الجنينة، وتسرب مياه الأمطار أسفل العقارات وتوقف حركة سير السيارات.

تعرضت أحياء الإسكندرية، منذ ساعات الصباح الأولى، لنوة "باقي المكنسة" والتي صاحبها أمطار غزيرة- وصلت حد السيول- ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة حتى الآن شوارع المدينة الساحلية، فيما فشلت الشنايش "البالوعات" ومحطات الصرف الصحي في استيعاب كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

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