نظام أردوغان يعتقل رجال أعمال أتراك قدموا مساعدات لإفريقيا

قررت تركيا اعتقال 28 رجل أعمال تركي، بعد مداهمة فرق الأمن 33 عنوانا في مدن اسطنبول وأنقرة وشانلي أورفة، بتهمة تقديم مساعدات مالية لمدارس حركة الخدمة في القارة الإفريقية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. مالية لمدارس حركة الخدمة في القارة الإفريقية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الغابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول إفريقية أخرى في تواريخ مختلفة. إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الغابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول إفريقية أخرى في تواريخ مختلفة. وتتهم أنقرة حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم أدلة واضحة.

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