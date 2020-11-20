تعيين محمد عبد الرزاق وزيرًا لخارجية الصومال

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أمس الخميس، تعيين محمد عبد الرزاق محمود وزيرا للخارجية في الحكومة الفيدرالية، خلفًا لأحمد عيسى عوض، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كشف عن ذلك وزير الإعلام عثمان دوبي عبر صفحتهفي "فيسبوك"، مشيرا أيضا إلى أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو عين الوزير المقال سفيرا دون تحديد الدولة التي سيكون معتمدا لديها.
وكان وزير الخارجية الجديد محمد عبدالرزاق من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي شهدتها الصومال في عام 2017، كما شغل منصب مستشار الرئيس فرماجو في شؤون الانتخابات.
الجدير بالذكر أن إقالة أحمد عيسى عوض من منصبه جاءت بعد ساعات من صدور بيانات متضاربة من وزارة الخارجية الصومالية بشأن الحرب الدائرة في إثيوبيا المجاورة.
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