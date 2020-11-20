بعد تقارب الأصوات.. جورجيا تصادق على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

أكد سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغرن أن الولاية ستصادق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد أن أظهر التدقيق يدويا أن النتيجة "مقاربة جدا" لما أعلن عنه

ليلة الانتخابات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير

الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.