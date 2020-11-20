بنسلفانيا: 2349 استمارة انتخاب أمريكي باطلة في الولاية

قالت المحكمة في بنسلفانيا الأمريكية، إنه تم رفض 2349 استمارة اقتراع في الانتخابات الرئاسية، وصلت بالبريد، لأنها لا تحمل ختم تاريخ الإرسال، وقضت بأن أكثر من 2.3 ألف استمارة انتخابية، باطلة في الولاية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر قرار الحكم، أنه تم الإدلاء بجميع الأصوات الملغاة في مقاطعة أليغيني، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون نسمة ويقع مقرها الإداري في مدينة بيتسبرغ.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بالولاياتالمتحدة، مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من عشرة آلاف استمارة اقتراع وصلت متأخرة في ولاية بنسلفانيا.
جدير بالذكر، أن دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني، أعلنا مرات عديدة ضرورة إبطال أكثر من 600 ألف صوت تم الإدلاء بها في فيلادلفيا وبيتسبرغ، بسبب هذه المشكلة على وجه التحديد.
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