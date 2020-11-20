أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
200 ألف و146 إصابة جديدة بالفيروس و2239 وفاة ناجمة عن الوباء.
وذكرت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أنه تم تسجيل
170 ألفا و161 حالة إصابة جديدة.
وكانت الجامعة، أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونا و527 ألفا و483 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل
يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء أمس 252.520 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل تليها الهند ثم المكسيك، التي تخطّت لتوّها عتبة الـ100 ألف وفاة.
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