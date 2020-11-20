مظمة الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج كورونا

أوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.



وذكرت اللجنة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية،

"أنه لم تجد أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".



يذكر أن "ريمديسيفير" كان أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد ثبت في دراسات سابقة أنه اختصر وقت التعافي.. واعتمده أكثر من 50 دولة علاجا لكورونا أو أجازت استخدامه لهذا الغرض.