إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 9 ملايين حالة في الهند

كسرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 في الهند حاجز التسعة ملايين حالة بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الماضية والتي بلغت 45 ألفا و882 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و4 آلاف و366 مصابا.
صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 584 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفا و162 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته
في الهند حاليا 443 ألفا و794 حالة بزيادة قدرها 491 شخصا عن اليوم السابق.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و428 ألفا و410 أشخاص بزيادة قدرها 44 ألفا و807 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.
جدير بالذكر أن الهند سجلت آخر مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي خلال 22 يومًا، مما يشير إلى تباطؤ معدل انتشار الوباء خلال الأسبوع الأخير.
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