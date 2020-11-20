وزير الخارجية الصيني يزور اليابان الأسبوع المقبل



سيف اليزيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، سيزور اليابان لمدة يومين الأسبوع المقبل ليلتقي بنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

وسيبحث موتيجي، الثلاثاء المقبل، مع وانج، وهو أول مسؤول صيني رفيع المستوى يزور اليابان منذ فبراير، جائحة فيروس كورونا والقضايا الإقليمية واحتمال استئناف سفر رجال الأعمال المتبادل بعد توقف الرحلات الجوية في وقت سابق من هذا العام، حسبما أفاد الوزير الياباني.

وأجبرت الجائحة البلدين على تأجيل زيارة رسمية من جانب الرئيس الصيني شي جين بينج إلى طوكيو في أبريل الماضي.

وكان من المفترض أن يصبح شي أول رئيس صيني يزور اليابان منذ أن قام هو جينتاو بذلك عام 2008.

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