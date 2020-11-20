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مصرع 9 أشخاص بعد اصطدام شاحنة بموكب جنازة في الصين

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع 9 أشخاص بعد اصطدام شاحنة بموكب جنازة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات المحلية الصينية، إن 9 أشخاص قتلوا بعد اصطدام شاحنة بموكب جنازة في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة في وسط البلاد.

 

وذكرت دائرة الدعاية بمحافظة هوايبين بمقاطعة خنان، أن 4 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى بعد وقوع الحادث على طريق سريع وطني في المحافظة، مشيرة إلى أن وزارة الأمن العام أرسلت فريقا للتحقيق في الحادث.

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