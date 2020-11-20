شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات كورونا في الهند تتجاوز تسعة ملايين شخص والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الهند في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، لكن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة فيها يشهد تراجعا بعد مرحلة الذروة في أيلول/سبتمبر.
وسجلت البلاد 45 ألفا و882 حالة إصابة جديدة منذ الخميس، ليرتفع الإجمالي فيها إلى 9 ملايين وأربعة آلاف و365 شخصا.
كما تم تسجيل 584 وفاة على صلة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 132 ألفا و162 شخصا، لتأتي في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وسجلت نيودلهي 7546 حالة إصابة جديدة، وهو الأعلى في البلاد، علاوة على 98 وفاة منذ الخميس.
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