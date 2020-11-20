ممنوع ولا أحداث.. يوميات ترامب الأخيرة بالمكتب البيضاوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نزاع قضائي وتغريدات متواصلة، وفي أرض المعركة اختفاء عن الكاميرات، بخلاف حالة من الجمود التام داخل أروقة البيت الأبيض.

حيث كشفت تقارير أمريكية عن يوميات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.



حيث ترفض إداره ترامب الاعتراف بأن بايدن هو الفائز المحتمل وتعرقل حصول فريقه الانتقالي على التمويل والمساحات المكتبية وتمنع تلقيه إفادات سرية.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، فقد أدرج في جدول أعمال ترامب عبارة "لا أحداث عامة"، وهي المرة العاشرة التي تظهر فيها هذه الكلمات في جدوله اليومي منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

ممنوع الكاميرات

وأضاف التقرير أن ترامب لا يرد على أسئلة المراسلين، ولا يدعو الكاميرات للدخول إلى المكتب البيضاوي، ولا يخرج من البيت الأبيض سوى للعب الغولف في ملعب يبعد 25 ميلا من البيت الأبيض في فيرجينيا.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن ترامب ألغى حتى خططه للسفر إلى مارالاغو للاحتفال بعيد الشكر، حيث كان من المقرر أن يقضي مع زوجته "السيدة الأولى" ميلانيا ترامب العطلة الرسمية في منتجعهما جنوبي فلوريدا، ولكنهما قررا البقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن عوضا من ذلك.









وقال مسؤول في البيت الأبيض قبل تعميم القرار: "تبدو وكأنها عقلية التحصينات".

ولم يظهر الرئيس الأمريكي بشكل عام منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سوى 3 مرات: الأولى في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض ليعلق على نتيجة الانتخابات، ثم الاحتفال باليوم الوطني للمحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية، وأخيرا إبدائه ملاحظات في حديقة الورود بالبيت الأبيض حول لقاح فيروس "كورونا" المستجد، والتي انتهت جميعها دون السماح للصحفيين بتوجيه أية أسئلة له.

المكتب البيضاوي

وتابع تقرير "سي إن إن" أنه عندما يقرر ترامب النزول للطابق السفلي من أجل عقد اجتماعات في المكتب البيضاوي، فإنه غالبا ما يظل في وقت متأخر من المساء يتحدث عن جهوده القانونية، ويتساءل عن سبب عدم ظهور المزيد من محاميه على التلفزيون للدفاع عنه.

وفي خلال تلك الفترة، تناول ترامب الغذاء مرتين مع نائبه، مايك بنس، واجتمع مع وزيري الخارجية والخزانة الخميس الماضي، ولكن لم يتضمن جدوله إحاطة استخباراتية سرية منذ أكثر من شهر، بحسب التقرير.









وكشف تقرير "سي إن إن" كذلك أن ترامب يقضي الصباح في منزله يشاهد التلفزيون، ثم يصل إلى المكتب البيضاوي في وقت لاحق بعد الظهر ويبقى في المساء، ويتنقل ذهابا وإيابا بين المكتب وغرفة الطعام المجاورة له، المجهزة بتلفزيون كبير حيث تتناثر الصحف والمجلات على الطاولة.

ولكن حتى ذلك الحين، لم يظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وسط الحشود، واختار بدلا من ذلك أن يسير بين مؤيديه في موكبه، وهو يلوح بقوة لهم من النافذة، بينما كان عملاء الخدمة السرية يركضون بجانب سيارته.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس المنتخب جو بايدن، إن طعن الرئيس المنتهية ولايته ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية"غير مسؤول بالمرة".

من جانب آخر قالت سكرتير ولاية جورجيا، إن إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية يدويًا لم يغير من النتيجة وهي فوز بايدن.