تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 نوفمبر في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وسط توازن العرض والطلب.

وانخفض سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.43 جنيه للشراء، ونحو 18.60 جنيه للبيع وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، خلال عطلة أسبوعية للبونك في مصر الجمعة، والسبت.

ووفقا لشاشات البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 18.428 جنيه للشراء، ونحو 18.548 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.488 جنيه للشراء و18.611 جنيه للبيع، أمس الخميس.



وهبط سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري إلى نحو 18.422 جنيه للشراءـ ونحو 18.603 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.475 جنيه للشراء، ونحو 18.657 جنيه للبيع، أمس.

اتفاق تمويلي جديد

وقال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وأوضح بيان صندوق النقد، الخميس، أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال: "حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وتتبنى القاهرة خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، ونجحت خلالها في ضبط الأسواق والسيطرة على انهيار العملة المحلية.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.48 جنيه في بنكين هما، بنك الاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 18.68 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

سعر الدولار والإسترليني

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عند نحو 15.576 جنيه للشراء ونحو 15.676 جنيه للبيع.



بينما انخفض سعر الإسترليني إلى نحو 20.606 جنيه للشراء، ونحو 20.732 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.691 جنيه للشراء، ونحو 20.819 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 4.153 جنيه للشراء، و نحو 4.1801 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.145 جنيه للشراء ونحو 4.180 جنيه للبيع، وفقا لأسعار المركزي المصري.

واستقر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.240 جنيه للشراء و 4.268 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدينار الكويتي إلي نحو 50.905 جنيه للشراء، و نحو 51.303 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.916 جنيه للشراء و 51.313 جنيه للبيع.