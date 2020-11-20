لارا ترامب تنتوي الترشح لـ"شيوخ 2022" بولاية تزداد تأرجحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتوي لارا ترامب زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الترشح لمجلس الشيوخ في ولايتها كارولاينا الشمالية في انتخابات 2022.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز والموقع الإلكتروني بوليتيكو عن ثلاثة "حلفاء" لم تحددهم للارا ترامب القول إن زوجة إيريك الابن الأصغر للملياردير الجمهوري "قالت لمساعديها إنها تفكر في الترشح لمجلس الشيوخ في 2022".

ويأتي ذلك بينما ما زال الرئيس دونالد ترامب يرفض قبول خسارته أمام جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلن السناتور الجمهوري الحالي عن الولاية ريتشارد بور أنه لن يترشح لإعادة انتخابه.

ويبدو أن قائمة المرشحين الجمهوريين لشغل المقعد خلفا له ستكون طويلة إذ أن موقع "بوليتيكو" يشير إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والحاكم السابق بات ماكغوري وكذلك الحاكم الحالي دان فورست هم من المرشحين المحتملين لشغل المقعد.

وكارولاينا الشمالية هي ولاية جمهورية تاريخيا وصوتت لترامب في الانتخابات الأخيرة، لكنه تقدم بفارق أقل من نتائج 2016، وهي ولاية تزداد تأرجحا أي يمكن أن تنتقل من معسكر إلى آخر.