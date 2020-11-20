القصة الكاملة للعثور على القنصل الفرنسي "مشنوقاً" في محل إقامته بالمغرب.. طلب اعفائه من منصبه قبل أيام وأنباء عن انتحاره



أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب وفاة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة، أمس الخميس، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن انتحاره في مكان إقامته، وفق ما نقله موقع قناة "الحرة".

وكتبت السفارة على توتير "ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نونبر".

واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.

وأكد الأمن المغربي العثور على جثة القنصل مشنوقاً في محل إقامته داخل القنصلية، فيما طوقت عناصر الأمن مقر القنصلية.

وكان موقع "le360" المغربي قال إن المعطيات الأولية تؤكد أن القنصل، 55 عاما، أقدم على الانتحار في الساعات الأولى من صباح الخميس، إذ وجد مشنوقاً.

ولا تعرف الأسباب وداوفع الانتحار، إلا أن الموقع قال إن" القنصل كان يعيش مشاكل خاصة وتقدم بطلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه".