شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يجيز إطلاق الأشخاص مبادرات عمل أهلي بتصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاز القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميًا ب قانون الجمعيات الأهلية، الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية إطلاق مبادرات لتنفيذ نشاط عمل أهلي بموجب تصريح من الجهة الإدارية.

وعرف القانون رقم 149 لسنه 2019 ، "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له.

وجاء ت المادة (13) من القانون لتضع تنظيما كاملا ً في هذا الصدد، حيث أجازت للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط