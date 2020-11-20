حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ 100 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ذكرت السلطات الصحية في المكسيك ، الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبذلك تأتي المكسيك في المركز الرابع من حيث أعلى الوفيات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب حصيلة أوردتها جامعة جونز هوبكنز,

وحتى الآن، تم تسجيل مليون و19 ألفا و543 إصابة بفيروس كورونا في المكسيك، لتأتي بذلك في المركز الحادي عشر عالميا.

وتم تسجيل 576 وفاة جديدة يوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 100 ألف و104 وفيات.