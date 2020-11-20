كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 30 ألفا و17 إصابة.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 501 وفاة.