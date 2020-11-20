كورونا في 24 ساعة| 355 وفاة وإصابة بمصر وتحذير من موجة فتاكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

وكان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وعلى المستوى العالمي، منظمة الصحة العالمية تحذر من أوضاع كورونا الفترة المقبلة، والجيش الأمريكي يسجل ارتفاعا قياسيا لإصابات كورونا بين صفوفه، ونيويورك تعيد إغلاق المدارس اعتبارًا من الخميس لوقف تفشي كورونا.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة يونيسف من إمكانية ظهور "جيل ضائع" بسبب إضرار كورونا بتعليم الأطفال، وواشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام، ووفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى ربع المليون حالة.

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