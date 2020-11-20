الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألفي وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - سجّلت الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء أمس الخميس.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الأربعاء والساعة 20,30 من مساء الخميس (01,30 ت غ الجمعة) سجّلت الولايات المتحدة 200.146 إصابة جديدة بالفيروس و2.239 وفاة ناجمة عن الوباء.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الخميس 252.419 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل تليها الهند ثم المكسيك التي تخطّت لتوّها عتبة المئة ألف وفاة.

والولايات المتّحدة هي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بـ"كوفيد-19" فيها لغاية الأربعاء أكثر من 11,7 مليون إصابة، أي ما يقرب من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم منذ ظهر الفيروس الفتّاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.